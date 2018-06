Bereits vor 8 Uhr am Morgen tummeln sich die Familien an den Strandabschnitten, mit allen erdenklichen aufblasbaren Tieren als Schwimmbojen an der Hand. Glücklicherweise dienen diese Plastik-Gefährten nicht als WM-Orakel. Überall Eis am Stiel, alles am Spieß, Sonnenmilch parfümiert die Luft und Knofi so manches Restaurant. Außer man geht ins „Aloha“-Café. Sommer-WM, Winterspiele wie anno 2014 – möglich ist alles.