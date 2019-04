Burtes Eltern können sie bei ihren Plänen unterstützen. Auch ihre Mutter hat sich mit einem Mikrokredit Vieh gekauft, handelt mit Kaffee und ist mehrmals in der Woche auf Märkten. Wenn Burte studiert, will die Familie mit umziehen in die Stadt. "Wir wollen ein besseres Leben für uns und unsere Kinder", sagt Mideksa. "Wir wollen auch in die Stadt ziehen. Warum sollten wir bleiben?", sagt Diribe Feyisa.

Mit den Mikrokrediten haben sich die Frauen etwas aufgebaut, können sich Strom leisten, ein Bett, und die Schuluniform für die Kinder. Im Fernsehen sehen sie, wie es den Menschen in den Städten geht: Dass sie in Häusern mit großen Fenstern leben, dass das Wasser aus dem Hahn kommt und die Menschen Zeit haben, sich um ihr Aussehen zu kümmern.

110 Millionen Menschen leben in Äthiopien, 80 Prozent in ländlichen Gebieten wie Dano. Von den realen Wachstumsraten von 7,8 bis 11 Prozent, wie sie das bayerische Wirtschaftsministerium in seiner Einladung zur Delegationsreise beschreibt, bekommen diese Menschen nichts mit.

MfM arbeitet eng mit den Menschen vor Ort zusammen

2013 hatten in Dano 15 Prozent der Menschen Zugang zu Trinkwasser. Nachdem MfM 103 neue Wasserstellen gebaut hat, sind es 44 Prozent. Dabei arbeitet die Stiftung eng mit den Menschen vor Ort zusammen. Wasserstellen bauen die Einheimischen, ein Komitee betreibt sie ehrenamtlich und bezahlt einen Aufpasser, der Kleinstbeträge für das Wasser nimmt. So werden Reparaturen gewährleistet. Sechs neu gebaute Schulen in der Region bieten knapp 6000 Schülern bessere Lernbedingungen. Aber es ist nicht die Regierung, die diese Schulen baut, sondern es sind Hilfsorganisationen wie MfM. 668 Mitarbeiter hat die Organisation in Äthiopien, davon 663 Äthiopier, die Hilfe zur Selbsthilfe leisten: Verbesserung der Landwirtschaft, Versorgung mit Trinkwasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. Ziel ist es, die Menschen ganzer Regionen zu befähigen, ihre Lebensumstände aus eigener Kraft weiter zu verbessern.

Seit 1981 wurden in langjährigen Projekten 434 Schulen neu gebaut oder erweitert. 27.302 Frauen haben Kleinkredite erhalten. Insgesamt 5,5 Millionen Menschen profitieren von der Hilfe.

Mesay Mideksa wird den Fernseher abschalten und den Fernsehschrank zuschließen, wenn sie an Söders erstem Auslandsbesuchstag die Nachrichten gesehen hat. "Es ist mir wichtig, dass die Kinder nicht ständig schauen", sagt sie. Gegen 18.30 Uhr, wenn es dunkel wird, wird die Familie in ihre zwei Betten schlüpfen. Wenn die Sonne um 6.30 Uhr aufgeht, werden sie weiterarbeiten, dass sie irgendwann das bessere Leben haben, das Söder sehen wird.

Die Helfer – Stiftung MfM

1981 legte Karlheinz Böhm ("Sissi") mit seinem Aufruf in "Wetten, dass...?" den Grundstein für Menschen für Menschen (MfM). Mit Entwicklungsprojekten verzahnt MfM mit der Bevölkerung Maßnahmen aus Landwirtschaft und Ernährung, Wasser und Hygiene, Bildung, Gesundheit, Gesellschaftsentwicklung und Einkommen. Seit dem Tod Böhms 2014 sind die Spenden zurückgegangen. MfM arbeitet jetzt auch mit Unternehmen wie Dallmayr zusammen, das Kaffee von Bauern aus Äthiopien verkaufen will.

