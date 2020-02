Die Free findet von 19. bis 23. Februar in der Messe Riem statt. Ein Ticket kostet vor Ort 12, online 9 Euro. Die AZ verlost 10x2 Tickets. Rufen Sie noch bis Montag, 12 Uhr, unsere Hotline unter 01378 420 165 (50 Cent pro Anruf, Mobilfunk höher) an oder nehmen Sie online kostenlos teil unter www.az-muenchen.de/gewinnen. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt. Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung werden die Daten gelöscht.