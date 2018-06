Erstklassige Unterhaltung und Stadion-Feeling pur: Der offizielle DFB-DJ Sebastian Schäch sowie BR-Moderator Stephan Hacker sorgen mit Gewinnspielen, Musik und Talk für beste Stadion-Atmosphäre. Ebenfalls mit dabei: Sportliche Überraschungsgäste auf der VIP Fan-Couch, die Einblicke hinter die Kulissen der WM geben.

Lesen Sie hier: Das ist das deutsche WM-Quartier in Russland

Der Flughafen München zeigt nicht nur das Spiel Deutschland gegen Schweden am 23. Juni sondern sämtliche Begegnungen des Turniers auf einer 40 Quadratmeter großen LED-Wand. Dank der überdachten Freifläche finden bis zu 2000 Zuschauer optimale Bedingungen vor, um Jogis-Jungs anzufeuern – egal bei welcher Witerung.

Verhungern muss auch keiner: Der neue Foodtruck "Mir Wurschd" bietet verschiedene Bratwürste sowie vegetarische Gerichte, Snacks und kühle Softdrinks an. Das Stadion-Bier "Fliegerquell" kommt aus dem "Airbräu", der eigenen Flughafen-Brauerei.

Tickets für die Deutschland-Spiele können ab dem 28. Mai im Vorverkauf unter www.munich-airport.de/publicviewing oder zwei Stunden vor Spielbeginn an der Abendkasse erworben werden. Der Zugang zu allen anderen Spielen ist gratis.

Sicherheitshinweise: Um das Public Viewing am Flughafen München so sicher wie möglich zu gestalten, gibt es auch in diesem Jahr bei allen Deutschlandspielen eine Einlasskontrolle. Außerdem wird den Besuchern empfohlen, auf Rucksäcke oder größere Taschen zu verzichten. Diese werden an der Sicherheitskontrolle begutachtet, wodurch Wartezeiten entstehen können. Darüber hinaus dürfen keine Glasflaschen sowie alkoholische Getränke in die Arena mitgebracht werden.

Wer braucht schon Tageslicht, um mit der DFB-Elf zu feiern: Public Viewing bei Nacht. Foto: Flughafen München

Mit dem AZ-Mannschaftsbus zum Public Viewing – so könnt ihr mitmachen:

Sende bis 18. Juni um 10 Uhr eine Mail mit dem Stichwort "Mannschaftsbus" an gewinnen@az-muenchen.de und nenne das Stichwort, deinen Namen, Anschrift und Telefonnummer.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen.