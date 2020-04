Bis zu 200 Abstriche pro Tag

Und schon ab Januar forschte das Labor am Coronavirus und entwickelte die Corona-Tests. Heute können hier rund 200 Abstriche pro Tag untersucht werden.

Die Corona-Proben, die Pfalzgraf an der Teststation genommen hat, kommen im Labor erst mal auf eine "Arbeitsbank". Diese Arbeitsplatte ist in einer Glaskabine eingebaut, in der die Luft nach oben in einen Filter abgesaugt wird. "Deswegen tragen die Mitarbeiter hier auch keine Schutzmaske", erklärt Wölfel. Mit Schutzmaske zu arbeiten, sei bei diesem Arbeitsschritt nicht nur unnötig, sondern es sei damit auch "sehr anstrengend zu atmen, und wir wollen nicht, dass unsere Mitarbeiter deswegen Fehler machen".

Auf der Arbeitsbank kontrolliert die Mitarbeiterin des Labors, Anne Grumbach, die Abstriche und überprüft ihre Identität. "Wir stellen klar, dass die Proben nicht falsch etikettiert worden sind", sagt Wölfel. "Da darf uns kein Fehler unterlaufen." Nachdem die Röhrchen mit den Abstrichen beschriftet sind, wird eine Chemikalie dazugegeben, die das gefährliche Virus inaktiviert. "Jetzt kommen die Proben in die Zentrifuge", erklärt Wölfel. Das Erbgut des Virus wird so vom Rest der Probe getrennt – und bleibt in dem Röhrchen zurück.

"Ebola, Pest, Lassa-Fieber – und ganz neu Corona"

Der nächste Raum, in den die Proben gebracht werden, ist mit Computern und großen, weißen Maschinen, die wie Drucker aussehen, vollgestellt. Die Corona-Proben werden hier auf kleinen Paletten in die großen Maschinen eingelegt. "Dieser Prozess dauert so etwa zwei Stunden", sagt Wölfel. Und noch während die Maschine die Proben untersucht, wird das Ergebnis bereits als Graph auf einem Computerbildschirm angezeigt.

Viele grüne Linien am Boden des Graphen zeigen die Proben, die negativ sind. Zwei Linien erheben sich über den grünen, sie sind rot eingefärbt. "Das sind die positiven Proben", sagt Wölfel. "Die eine ist eine Kontrollprobe von uns, die machen wir immer. Die andere rote Linie bedeutet, dass da ein Coronafall vorliegt."

Von Tag zu Tag ist die Quote der positiv getesteten unterschiedlich. "Aber sie liegt allgemein so bei etwa zehn Prozent", sagt Wölfel. In den meisten Laboren endet hier der CoronaTest. Im Institut der Bundeswehr aber gibt es noch eine Besonderheit. Roman Wölfel führt zu einer Metalltür. Am Türrahmen sind Warnschilder angebracht, rote und gelbe Lampen sind über der Tür befestigt. "Hier testen wir auf schützende Coronavirus-Antikörper", erklärt Wölfel. Wenn jemand solche Antikörper vorweisen kann, ist er gegen Corona immun.

In dem Raum herrschen allerstrengste Sicherheitsvorkehrungen: Die Tür lässt sich nur schwer öffnen – sogar im Raum vor dem eigentlichen Labor herrscht Unterdruck. Durch eine Scheibe sieht man vom Vorraum aus Menschen, die mit ihren Schutzanzügen ein wenig an Astronauten erinnern, im Labor arbeiten.

Immunität durch Antikörper

Durch Filter wird jedem Luft über einen Schlauch in den Anzug geblasen. "Das ist unser Sicherheitslabor", sagt Wölfel. "Für die Antikörper-Probe nehmen wir das Coronavirus und mischen es mit einer Blutprobe. Wenn jemand Antikörper im Blut hat, erledigen die das Virus." So wird ersichtlich, ob man gegen das Virus immun ist. Ganz einfach eigentlich, dennoch machen diese Probe nur wenige Labore. Wölfel schließt die Labortüre wieder.

Auf der anderen Seite hängt ein Plakat, es zeigt die Viren und Bakterien, auf die das Institut testet. "Da ist zum Beispiel Milzbrand, da ist Ebola, Lassa-Fieber und hier ist die Pest", sagt Wölfel. "Und hier unten haben wir jetzt auch ganz neu Corona."

