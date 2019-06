Die Auferstehung, Top Chef Germany, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Das Erste, Die Auferstehung, Tragikomödie

Papa ist tot. Seit Jahren wollte er mit seinen Kindern nichts mehr zu tun haben, weil sie mit seiner Lebensführung nicht einverstanden waren. Jetzt alarmiert Tochter Linda (Leslie Malton) die drei Brüder Joschi (Joachim Król), Jakob (Dominic Raacke) und Uli (Michael Rotschopf), und alle versammeln sich samt Ehepartnern Fred und Franziska am Totenbett. Der Vater, früher Chefarzt, seit Jahren verwitwet und zuletzt an Parkinson leidend, hatte eine überbordende Altersvirilität entwickelt, in der seine Pflegerin eine nicht geringe Rolle spielte. Die Geschwister befürchten, dass ihr Erbe an diese Frau gehen könnte.