Im Hintergrund sind die Heilig-Geist-Kirche, der Alte Peter, der Rathausturm sowie die Hauben der Frauenkirche zu sehen. Am Stadtbach werden die Pferde gerade zur Tränke geführt. Über die Brücke transportiert ein Zweispänner Getreidesäcke, die er am Schrannenplatz – dem heutigen Marienplatz – aufgeladen hat.

Der Buchdrucker Gustav Kraus kam 1824 nach München. Er lernte unter Wilhelm von Kobell die Landschaftsmalerei an der Akademie der Bildenden Künste. Seine Aquarellmalereien dienten Kraus als Vorlage für seine Lithographien. Er sah sich weniger als Maler, sondern mehr als Grafiker. Seine Stadtansichten und Ereignisbilder verlegte er teils selbst. Viele von ihnen wurden für die Bebilderung von Reiseführern verwendet. Das brachte ihm den Ruf des Bildberichterstatters der Biedermeierzeit ein. 1977 widmete das Münchner Stadtmuseum Kraus eine große Einzelausstellung, eine der wenigen überhaupt.

Ein 27 bayerische Fuß langes Panorama der Stadt

Karl Grünwedel (1815-1895) hat im Jahr 1864 eine Art Reiseführer zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt gestaltet. Auf einer Gesamtlänge von 7,63 Metern (27 bayerische Fuß) hat er einen bebilderten Spaziergang durch ganz München geschaffen.

Der Weg führt vom Siegestor durch die Ludwigstraße bis zur Feldherrnhalle. Die Brienner Straße, der Wittelsbacherplatz sowie das ehemalige Haus von Lola Montez in der Barer Straße sind ebenso abgebildet wie der Glaspalast, Liebigs Laboratorium oder der Gärtnerplatz.

Bei dem Panorama handelt es sich um 13 Lithographien in Tondruck – einer Drucktechnik aus dem 19. Jahrhundert. Maler Grünwedel war Mitglied der Akademie der Bildenden Künste. Er arbeitete auch als Porzellanmaler für König Ludwig II. und stattete Schloss Linderhof sowie Herrenchiemsee aus. Grünwedels ältester Sohn Albert (1856-1935) machte sich als Ethnologe einen Namen. Er organisierte zwei der vier deutschen Expeditionen nach "Chinesisch Turkistan". Von dort brachten sie zahlreiche Kulturgüter mit zurück.

"Das Pferderennen bei der Hochzeit von Kronprinz Ludwig"

Zur Hochzeit von Kronprinz Ludwig von Bayern und Therese Charlotte Luise von Sachsen-Hildburghausen wird im Oktober 1810 ein Pferderennen veranstaltet. Mit Blick von der Theresienhöhe aus auf die Festwiese hat Wilhelm von Kobell (1766-1853) dieses Spektakel dokumentiert.

Seine aquarellierte Radierung zeigt die Rennbahn "von 11200 Schuh" (knapp 3,5 Kilometer), wie er auf dem Papier vermerkt. Die Sieger benötigten für das dreimalige Umrunden demnach 18 Minuten.

Blick auf München vom Isarhochufer

Der Hofmaler Max Joseph Wagenbauer (1774-1829) ist für seine Landschafts- und Tierbilder sowie die genauen Naturstudien bekannt. Gemeinsam mit anderen Künstlern stattete er 1811 den Speisesaal in Schloss Nymphenburg mit großen Gemälden bayerischer Seen aus. In dieser kolorierten Lithographie ist München vom Isarhochufer aus zu sehen. Der Betrachter steht oberhalb von Untergiesing.

"Innere Ansicht der Ortschaft Thalkirchen bey München"

Carl Gottfried Eichler stammte ursprünglich aus Augsburg, arbeitete aber ab 1818 in München als Maler. Von ihm sind einige Druckgrafiken sowie Zeichnungen erhalten.

Oben abgebildet ist eine Radierung von Eichler aus der Zeit um 1820. Zu sehen ist darauf im Hintergrund die Pfarrkirche St. Maria Thalkirchen. Im Vordergrund kümmert sich ein Knecht um eine Viehherde. Daneben ist ein Bauernhof dargestellt, eine typische Szene aus dem Münchner Umland im 19. Jahrhundert. Der Betrachter steht an der Fraunbergstraße.

Abbildung des Schäfflertanzes

Welche Kleidung trugen die Menschen in Ober- und Niederbayern während der Regentschaft von König Max I. Joseph oder Ludwig I.? Einen Hinweis darauf liefert ein Buch von Felix Joseph Lipowski aus dem Jahr 1828. Darin sind zeitgenössische bayerische "National-Costume" sowie Volksbräuche zusammengestellt worden. Neben dem Hochzeitsmahl in einer Schenke am Schliersee ist der Schäfflertanz in München auf einer der Lithographien abgebildet.

Der Tanz der Gesellen der Fasshersteller ist in München seit dem 18. Jahrhundert belegt. Eine Legende besagt, er sei erstmals während der Pestepidemie von 1517 aufgeführt worden, um den Menschen die Freude zurück zu bringen. Das lässt sich mit Quellen nicht belegen – zumal es vermutlich in diesem Jahr überhaupt keinen Pestausbruch gab.

Trubel am Marktplatz

Ein Blick über den Marienplatz zeigt: Hunde, Soldaten, ein gescheiter Ratsch unter Freunden – in der Münchner Altstadt ist der Trubel auch um 1840 groß. Festgehalten hat diese Alltagsszene der Künstler Leopold Rottmann (1812-1881).

Bei der Darstellung handelt es sich um eine sogenannte Aquatina-Radierung, ein Verfahren der künstlerischen Druckgrafik. Die Bilder, die durch diese Technik entstehen, ähneln einer Tuschezeichnung. Von einer Aquatina-Platte lassen sich etwa 100 Abzüge herstellen. Der in Heidelberg geborene Landschaftsmaler Rottmann war ein versierter Grafiker. Seit 1840 lehrte er Lithographie an der Akademie der Bildenden Künste in München.

Er war Zeichenlehrer von Kronprinz Ludwig sowie von Prinzessin Therese von Bayern.

Vier Rottmann zugeschriebene eindrucksvolle Landschaftsmalereien sind Teil der Sammlung der Pinakothek der Moderne.

