Die 81-Jährige gehört zur Risikogruppe Für ihre Mama Grit machte Nicole Boettcher einen Corona-Schnelltest

Die 81-jährige Grit Boettcher, die an der Seite von Harald Juhnke (1929-2005) in der Sketch-Serie "Ein verrücktes Paar" bekannt wurde, lebt mit ihren beiden erwachsenen Kindern und den Enkelkindern in einem Mehr-Generationen-Haus in Ismaning bei München. Erst im Oktober musste sie sich ein Basalzellkarzinom - weißer Hautkrebs - entfernen lassen. Vor knapp drei Jahren wurde sie außerdem an einem lebensbedrohlichen Aneurysma operiert.