Die 17. Staffel steht an "DSDS": Dreharbeiten am "schönsten Ende der Welt" gestartet

Der Auslands-Recall der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" führte die Kandidaten und Jurymitglieder unter anderem schon nach Jamaika oder Thailand. Für die 17. Staffel, die Anfang des kommenden Jahres bei RTL ausgestrahlt wird, hat es Dieter Bohlen (65, "Dieter feat. Bohlen") und Co. seit dieser Woche wieder an einen paradiesischen Ort verschlagen. In Südafrika, dem sogenannten "schönsten Ende der Welt", starteten laut des Senders inzwischen die Dreharbeiten für die neue Staffel.