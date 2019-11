Die 16. Staffel startet "Sturm der Liebe": Das ist das neue Traumpaar

Léa Wegmann wurde 1990 in Wien geboren und wuchs laut ihrer Homepage "am Fuße der Zugspitze" auf. "Als Halbfranzösin wurde sie 2011 in der renommierten 'Classe libre des Cours Florent' in Paris aufgenommen. Dort arbeitete sie mit Regisseuren wie Jean-Pierre Garnier und Francois Orsoni und spielte am Théâtre des Bouffes du Nord", heißt es weiter auf ihrer Seite. Auch am Theater in Berlin und Magdeburg war sie zu sehen.

Über Preise durfte sie sich ebenfalls schon freuen: 2013 wurde sie mit dem "Prix International" am Cours Florent ausgezeichnet, 2015 erhielt sie den "Best Actor Award" beim GATS-Festival in Peking und 2016 gab es den "Ensemblepreis Schauspielschultreffen" in Bern. Léa Wegmann war wie Kollege Frowein schon in "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" (2018) zu sehen. Außerdem ist die Schauspielerin im Cast von "SOKO Wismar - Zweiter Frühling" (2019) sowie "Alles oder nichts" (2019) zu finden. Und ab sofort eben in der beliebten Telenovela "Sturm der Liebe".