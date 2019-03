Rosenheim - Lag es am Alkohol oder geistert durch Rosenheim wirklich ein Elefant? Dieser Frage musste die Polizei Rosenheim in der Nacht von Freitag auf Samstag nachgehen. Ein 19-Jähriger wurde gegen 2.15 Uhr in der Samerstraße gesichtet, wie er - seiner eigenen Aussage nach - auf der Suche nach seinem Elefanten versuchte, in eines der dortigen Lokale reinzukommen.