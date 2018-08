Dick im Geschäft Elena Carrière: Das ist das Geheimnis ihres Erfolgs

Sie sind hier heute auf dem Launchevent von Nespresso Vertuo - wie trinken Sie selbst Ihren Kaffee?

Carrière: Ich bin großer Kaffee-Liebhaber und als Morgenmuffel kann ich mit kleinen Tassengrößen nichts anfangen. Als ich auf der Launchparty das erste Mal die große Tasse Kaffee mit der Mega-Crema in der Hand hielt, war ich echt beeindruckt. Ich kann absolut verstehen, dass dieses Kaffeesystem gerade so ein Hype ist - vor allem hier in Berlin. Kaffee ist in Berlin ein totales Trendgetränk. An jeder Ecke findest du Coffee-Shops - ohne Kaffee geht hier gar nichts. Und Trends werden immer zuerst in Berlin entdeckt. Da ist es klar, dass das hier so abgeht. Und dann auch noch dieser riesen Pott Kaffee! Ich muss gestehen: Auch ich bin bereits jetzt ein großer Fan.