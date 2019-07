Doch es ist nicht nur die Größe, die die Simulation zu etwas Besonderem macht. Es ist die erste Übung in Deutschland, bei der staatliche Stellen mit privaten Unternehmen zusammenarbeiten, um einen Waldbrand zu bekämpfen. Hubschrauber des Münchner Unternehmens HTM und der österreichischen Heli Travel Austria unterstützen die staatlichen Retter.

Im Ernstfall zählt die Zusammenarbeit

"Die Zusammenarbeit von staatlichen Stellen und privaten Firmen ist immer noch selten", sagt Werner Greipl, der Pilot des HTM-Löschhubschraubers. Er selbst hatte letztes Jahr in Schweden bei der Waldbrandbekämpfung Unterstützung geleistet. Wie wichtig gute Zusammenarbeit bei solchen Einsätzen ist, erklärt Brummer: "Das Schwierigste ist die Absprache zwischen den Löschhubschraubern und den Einsatzkräften am Boden. Im Wald sind zeitweise Bodentruppen unterwegs und gleichzeitig die Hubschrauber im Einsatz." Eine Situation, die schnell gefährlich werden kann, wenn nicht alle gut kooperieren.

"Vieles läuft schon sehr gut", lobt Brummer die Einsatzkräfte nach der Übung. An mancher Stelle merken Beobachter allerdings, dass es noch Verbesserungsbedarf gibt. So tragen die Experten zur Waldbrandbekämpfung beispielsweise besonders leichte Uniformen, derweil leiden die lokalen Feuerwehrleute in ihrer schweren Ausrüstung unter der enormen Hitze.

Nach drei Stunden ist die Simulation vorbei, die Verletzten sind in Sicherheit, der Vermisste ist gefunden und das Feuer gelöscht. "Ich denke, solche Übungen sind enorm wichtig", sagt Brummer. "In Zukunft müssen wir auf solche extremen Situationen vorbereitet sein.

Diese Männer sind im Ernstfall zur Stelle

Florian Brummer - Übungsleiter:

Eine Übung mit so vielen verschiedenen Organisationen zu koordinieren ist nicht einfach. Für Florian Brummer vom Medizinischen Katastrophen Hilfswerk ist das die größte Herausforderung bei der Simulation. "Wir müssen verhindern, dass sich Einsatzkräfte verletzen, und dazu müssen wir uns gut absprechen."

Er selbst läuft während der Übung zwischen den Feuerwehrleuten am Waldrand und dem etwas weiter entfernten Flugplatz hin und her. Auch die Hitze ist für Brummer ein besonderes Problem: "Das ist eine unheimliche Belastung", sagt er. "Die Hitze heute macht mir selbst auch sehr zu schaffen. Man muss wirklich darauf achten, genug zu trinken." Die gemeinnützige Organisation MHW, für die Brummer arbeitet, hat bereits Erfahrung in der Waldbrandbekämpfung.

Über das Netzwerk des Vereins können bis zu 15 Löschhubschrauber von privaten Anbietern zur Verfügung gestellt werden. Im vergangenen Jahr unterstützte das MHW so mit fünf Löschhubschraubern die Waldbrandbekämpfung in Schweden.

"Auch in Deutschland müssen wir uns mit einer erhöhten Waldbrandgefahr auseinandersetzen", warnt Brummer.

Werner Greipl - Helikopterpilot:

Für Werner Greipl von HTM ist ein Einsatz wie am Samstag Routine: "So ein Lastentransport ist ja unser täglich Brot. Fliegerisch ist das keine besondere Herausforderung." Für den Piloten steht die gute Koordination und Kommunikation des Einsatzes im Vordergrund.

Auch er war in Schweden bei der Waldbrandbekämpfung persönlich mit dabei. Seit 1998 fliegt Greipl gewerblich Helikopter. "Normalerweise würde ich bei einem Waldbrand das Wasser direkt aus einem nahen Fluss oder See holen – in unserem Fall aus der Mangfall", erklärt Greipl.

"Da aber nur eine Übung stattfindet, fliege ich mit dem Helikopter zum Landeplatz, wo die Feuerwehr den Löscheimer mit dem Schlauch wieder auffüllt."

Greipl hat schon viele Erfahrungen als Pilot gesammelt, für HTM fliegt er nicht nur zum Löschen von Waldbränden, sondern hat auch schon Personen mit dem Helikopter befördert, Offshore Windparks beliefert und hunderte Transportflüge absolviert.

Thomas Link - Waldbrandexperte:

Thomas Link fällt sofort auf. In seiner leuchtend gelben Uniform hebt er sich stark von seinen schwarz-gekleideten Feuerwehr-Kollegen ab. Link arbeitet für @fire, einen gemeinnützigen Verein, der Hilfe bei Naturkatastrophen bietet. Er selbst ist Fachberater für das Thema Waldbrand. Seine Uniform ist extra für die Waldbrandbekämpfung angefertigt.

"Die Kommunikation muss einfach gut laufen, das ist das Wichtigste", betont er. Doch Link sieht auch andere Herausforderungen: "Wir versuchen, Ressourcen zu schonen. Damit meine ich nicht nur unsere Energie und die Werkzeuge, sondern auch das Löschwasser. Gerade bei großen Waldbränden ist das sehr wichtig."

Der Verein @fire engagiert sich nicht nur bei der Waldbrandbekämpfung, sondern auch bei Renaturierung durch kontrolliertes Abbrennen. Am Übungstag achtet Link auch darauf, dass das Übungsfeuer nicht auf den Wald übergreift. "Der Wald liegt in einem Feuchtgebiet, das heißt, ein Waldbrand ist dort sehr unwahrscheinlich", erklärt Link. Dennoch, für den Fall, dass etwas passiert, sind Feuerwehrleute rund um den Brand stationiert. Sie nehmen nicht an der Übung teil, sondern sichern nur das Feuer.

