Gräfelfing - Am Donnerstag ist (24. Januar) in einer Wohnung in der Rottenbucher Straße ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei München berichtet, muss das Feuer in der Küche entstanden sein. Ein Bewohner hörte den Rauchmelder und rief gegen 16 Uhr die Feuerwehr. Gemeinsam mit zwei Nachbarn verließ er das Haus und brachte sich in Sicherheit.