AZ: Frau Iljine, warum haben Sie sich entschlossen, das Filmfest München abzusagen?

DIANA ILJINE: Wir haben uns da zusammen mit unseren vier Gesellschaftern: dem Freistaat, der Landeshauptstadt, der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft und dem Bayerischen Rundfunk lange und ausführlich beraten. Wir haben verschiedene Szenarien angeschaut. Am Ende haben sich alle gemeinsam mit dem Filmfest München für eine Absage des Festivals ausgesprochen. Wir haben uns auch mit Virologen ausgetauscht, und es ist bei allem was wir zur Zeit wissen vollkommen unwahrscheinlich, dass wir Ende Juni ein normales Festival hätten durchführen können.



Wie irritiert waren Sie eigentlich, als Sie letzte Woche vernommen haben, dass sich das Filmfest in Cannes parallel auf das Datum des Münchner Filmfests verschoben hat?

Cannes hat eine herausragende Position, ist ein sogenanntes A-Festival mit einem ganz anderen Budget. Ich habe nicht erwartet, dass Festivalpräsident Thierry Frémaux mich anruft und fragt, ob das in Ordnung sei. Allerdings hätte eine Parallelität die Lage für uns schwieriger gemacht, weil wir dann keine Filme aus Cannes, die wir sonst als erstes Festival nach Cannes zeigen, hätten präsentieren können. Es wären sicher auch viele Gäste und Branchenvertreter*innen nicht nach München gekommen. Aber ich denke ganz unabhängig von uns, hat sich Cannes da sehr früh, ich finde zu früh, festgelegt, was übrigens in der französischen Presse auch sehr kritisch gesehen wird. Angesichts der dramatischen Entwicklung und der zahlreichen Toten in Frankreich und weltweit weiß ich nicht, ob diese Entscheidung Bestand haben wird.



Daniel Sponsel verlegt sein Internationales Dokumentarfilmfestival im Mai ins Internet. Das wäre keine Option für Sie gewesen?

Selbstverständlich war das ein Szenario, das wir sehr eingehend geprüft haben, das klingt ja auch sehr verlockend. Aber der Schritt ist für uns nicht so einfach umzusetzen. Das Problem beginnt schon bei den Rechten für das Streamen von Filmen – und beim Filmfest sind das ja überwiegend Spielfilme, von denen manche ja ihre Welturaufführung in München gehabt hätten. Zweitens ist das technisch eine riesige Herausforderung, wenn man mehr sein will als ein temporärer Streamingdienst. Drittens haben wir auch an die Kinos gedacht, die dann ja außen vor wären. Und ganz entscheidend ist auch, dass alles das, was den Charme und den Charakter des Filmfest München ausmacht, die Begegnungen zwischen Fans und Regisseur*innen und Schauspieler*innen, die sommerliche Atmosphäre, die Partys, der entspannte Treffpunkt für die Branche online nicht funktioniert.



Gab es andere Alternativen, die Sie durchdacht haben?

Natürlich haben wir diskutiert, ob wir das Festival in einem kleineren Rahmen veranstalten könnten, oder selbst den Termin verschieben.



Warum tun Sie dies nicht und planen das Filmfest nicht für den September?

Das würde bedeuten, dass die Kosten explodieren. Wir sind zwar von unseren Gesellschaftern gut finanziell ausgestattet, können aber nicht einfach die Mitarbeiter monatelang länger anstellen, wenn diese dafür überhaupt Zeit hätten. Wir wissen aber heute auch nicht, wie die Situation im September aussieht, mal ganz davon abgesehen, dass im September Venedig und Toronto als Filmfestivals terminiert sind, es also gar keinen freien Platz gäbe. Und ich fände es sehr unseriös, ein Festival erst zu verschieben und dann am Ende wieder abzusagen zu müssen.