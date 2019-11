Diagnose: Muskelbündelriss Nach Sturz bei "Catch!": Luke Mockridge muss Live-Termine absagen

Luke Mockridge (30, "LUKE! Die Greatnightshow") hat sich am Wochenende bei den Dreharbeiten zur TV-Show "Catch! Die Europameisterschaft im Fangen" verletzt. Bei der Aufzeichnung in den MMC Studios in Köln stürzte der Comedian und musste ärztlich versorgt werden. Nach der Behandlung durch die Ärzte vor Ort konnte er sein Team allerdings von der Bank aus weiter unterstützen. Die heutige Diagnose durch die Ärzte habe nun ergeben, dass Mockridge sich am linken Oberschenkel einen Muskelbündelriss in Verbindung mit einem Sehnenanriss zugezogen habe, erklärte das Management des Comedian am heutigen Montag. Sein für Dienstag geplanter Tour-Auftakt und drei weitere Auftritte müssten auf ärztlichen Rat hin deshalb ausfallen.