"Ich dachte, das ist eine Grippe, wie man sie öfter mal hat"

Vor zweieinhalb Wochen war für die Familie noch alles in Ordnung, und Corona weit weg. Michael, Sabine, Lukas und Tim fuhren in den Faschingsferien Ski. Alle waren fit, genossen die gemeinsame Zeit. Zurück in München gingen die Kinder wieder zur Schule, die Eltern arbeiteten. Doch dann wurde Michael T. krank. Er bekam Schüttelfrost und Gliederschmerzen. Das war am 4. März. "Ich dachte, das ist eine Grippe, wie man sie öfter mal hat." Am nächsten Tag erklärte das Robert-Koch-Institut Südtirol zum Risikogebiet. "Da habe ich die vermeintliche Grippe in einem anderen Licht gesehen", berichtet T.