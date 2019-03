Diagnose: Bauchspeicheldrüsenkrebs Alex Trebek: US-Promis sprechen "Jeopardy!"-Moderator Mut zu

Auch Schauspieler Dave Foley (56, "The Kids in the Hall") steht dem Quizmaster bei, nennt ihn bei Twitter nicht nur einen "großartigen und sympathischen", sondern auch einen "äußerst beeindruckenden" Menschen. Und das zeigt sich auch in Trebeks Arbeitsmoral. Trotz schwerer Erkrankung will er die TV-Sendung weiterhin moderieren. "Um ehrlich zu sein, das muss ich auch", scherzt der 78-Jährige am Ende des Videoclips. "In meinem Vertrag ist festgeschrieben, dass ich 'Jeopardy!' noch drei Jahre lang moderieren muss."