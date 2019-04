Diät nach dem Wecker So gelingt das Intervallfasten

16 Stunden ohne Essen? Klingt ungesund, ist aber nach wie vor der derzeit größte Diättrend - und zur Fastenzeit vor Ostern aktueller denn je. Das Konzept ist ziemlich simpel: Im Gegensatz zur Nulldiät, bei der über mehrere Tage hinweg gefastet wird, setzt das Intervallfasten auf regelmäßige, aber kürzere der namensgebenden Intervalle. Das können die oben genannten 16 Stunden am Stück sein, also zum Beispiel vom Schlafengehen am ersten bis zum Mittagessen am zweiten Tag. Sportwissenschaftler Dr. Dr. Michael Despeghel empfiehlt eher ein bis zwei Tage Fasten pro Woche - auch wenn es für viele Menschen anfangs abschreckend wirken mag, über mehrere Tage hinweg nur Tee und Wasser zu sich zu nehmen.