Diät & Ernährung So spart man beim Grillen Kalorien

Essig und Öl statt Mayonnaise

Bei den Salaten sollte man unbedingt darauf achten, wie diese angemacht sind. Also Finger weg von Kartoffel- und Nudelsalat mit Mayonnaise, denn diese lässt die Kalorienbilanz in Nullkommanichts in die Höhe schnellen. Und Salat-Beilagen schmecken mindestens genauso gut, wenn sie mit Essig und Öl oder einem leichten Joghurt-Senf-Dressing angemacht sind.