Zumindest lautet so der ständige Vorwurf aus der Ultraszene – auch gegen Sie persönlich.

Ich habe ein Mädl angerufen, das damals im Grünwalder Stadion auf den Zaun geklettert war und dieses Transparent in der Hand hatte ("Ihr werdet von uns hören", d. Red.). Sie war recht überrascht, als sie mich am Telefon hatte. Ich habe ihr gesagt, was Mafia eigentlich ist. Und ich habe sie zum BFV und einem persönlichen Gespräch eingeladen, leider habe ich von ihr nichts mehr gehört. Bedauerlicherweise wird der Dialog aber nur eingefordert, die Auseinandersetzung findet nicht statt. Der Vorwurf ist schlicht absurd.