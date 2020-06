FC Bayern im Halbfinale gegen Frankfurt

In der Liga ist dem FC Bayern die Meisterschaft kaum noch zu nehmen, nun wollen die Münchner auch im DFB-Pokal einen großen Schritt Richtung Titel machen. Im Halbfinale empfängt der Rekordmeister am Mittwoch in der heimischen Allianz Arena Eintracht Frankfurt.

Der Sieger der Partie trifft am 04. Juli im Berliner Olympiastation auf den Gewinner des zweiten Halbfinal-Duells zwischen Bayer Leverkusen und Außenseiter 1. FC Saarbrücken (Dienstag, 20.45 Uhr).

Kaum Veränderungen in Bayerns Startelf zu erwarten

Bayern-Coach Hansi Flick dürfte nach dem 4:2-Erfolg in Leverkusen kaum Veränderungen in seiner Startelf vornehmen. Zumal Thomas Müller und Robert Lewandowski bereits am kommenden Samstag im Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach unfreiwillig eine Pause erhalten.

Beide sahen gegen Leverkusen jeweils ihre fünfte Gelbe Karte. "Wichtig für uns ist, dass Müller und Lewandowski am Mittwoch im DFB-Pokalhalbfinale gegen Frankfurt dabei sind und sich über 90 Minuten oder mehr verausgaben können", sagte Flick nach der Partie.