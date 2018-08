Bayern-Fans beteiligen sich an internationalem Protest

Hintergrund war ein bundesweiter Fanprotest unter dem Motto "DFB, DFL & Co. - Ihr werdet von uns hören!", an dem sich auch die Bayern-Fans beteiligten. Mit der organisierten Aktion kritisierte die "Fanszene Deutschlands" am Pokalwochenende die mangelnden Ergebnisse in dem vor einem Jahr begonnenen Dialog mit dem Fußball-Verband und kündigte jegliche Gesprächsbereitschaft auf. Die "Fanszenen Deutschlands" kündigten für die kommende Spielzeit darüber hinaus weitere Proteste an.