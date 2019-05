RB Leipzig gegen FC Bayern: Kovac will das Double

Am Samstagabend kann der FC Bayern das Double fix machen – mit einem Sieg im DFB-Pokal-Finale gegen RB Leipzig würde die Saison für Trainer Niko Kovac und seine Mannschaft wohl doch noch ein versöhnliches Ende nehmen.

Doch die Bayern müssen gewarnt sein: Die Sachsen haben die Bundesliga in dieser Spielzeit auf dem dritten Tabellenplatz beendet – am vorletzten Spieltag trennten sich beide Mannschaften in Leipzig mit 0:0.

Besonderes im Fokus steht wohl Leipzig-Stürmer Timo Werner. Der Nationalspieler wird seit geraumer Zeit mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Ärgert der 23-Jährige am Samstag etwa seinen möglichen künftigen Arbeitgeber?

Für Franck Ribéry, Arjen Robben und Rafinha dürfte es definitiv ein besonderes Spiel werden: Das Altstar-Trio absolviert das letzte Pflichtspiel für den FC Bayern – danach ist Schluss.