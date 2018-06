Die Führungsspieler der WM-Helden von Rio wirkten wie Autofahrer, die im nahenden Stauende trotz aller Warnungen gedanken- und tatenlos auf die bereits gecrashten Wagen auffuhren. Tilt!

Ein Auffahrunfall ohne taktischen Airbag, ohne Lösungen, die hätte helfen können – ob vom Trainer oder den Leadern der Reisegruppe. Weil sich Fans und Medien, die Voyeure dieser kollektiven Havarie, in den Tagen danach die Protagonisten vorknöpften, reagierten die Unfallfahrer teils einsichtig, teils genervt und beleidigt.

"Jogi cool" und die Gewitter von Sotschi

Doch aus genau diesen Momenten kann Trotz entstehen, eine Jetzt-zeigen-wir-es-allen-Haltung. "Die wichtigsten zwei Waffen sind Energie und Körpersprache", sagte Löw. Mit dieser aus Wut gespeisten Energie hat eine deutsche Nationalelf schon oft ihren Karren wieder flottbekommen.

Das Schweden-Spiel könnte zum Nadelöhr dieses Turniers werden. Auch an früheren WM-Kreuzungen (das 4:2 gegen Schweden 1974, das 2:1 gegen Holland 1990, das 2:1 gegen Algerien vor vier Jahren) nahm Deutschland die richtige Ausfahrt und parkte am Ende an der Haltestelle Weltmeister.

Schweden wird ein sportlicher Stresstest, eine moralische Charakterprüfung. Besonders Joachim Löw hatte die Bühne des Kurorts Sotschi ganz bewusst dafür genutzt, "höggdschde" Lässigkeit zu demonstrieren. Er poste sonnenbebrillt und kurzbehost an der Strandpromenade, als wäre er schon im Titelverteidiger-Urlaub.

Tollkühn? Gar dreist oder einfach nur keck und von Selbstverständnis übermannt? "Jogi cool" setzte alles auf eine Karte. Sein Vertrag wurde vor der WM vorzeitig bis 2022 verlängert. Wäre er bei einem Scheitern noch zu halten? Würde man dem vorzeitig gestrandeten Bundestrainer den dann fälligen Groß-Umbruch noch zutrauen? Für Samstagabend sind in Sotschi Gewitter angesagt. Es wird knallen. So oder so.

