Bislang war Schaeffler im Bereich der klassischen Verbrennungsmotoren und Getriebe bestens aufgestellt. "Wenn wir aber bis 2030 denken, werden wir in diesen Bereichen nicht mehr so stark wachsen wie in der Vergangenheit. Gleichzeitig wird sich in der E-Mobilität unsere Wertschöpfung ändern. Die wird abnehmen. Das heißt auch, dass die Marge in diesem Geschäft tendenziell zurückgehen wird", so Rosenfeld in der "Welt". Dafür werde aber gleichzeitig der nötige Kapitaleinsatz kleiner – und eine geringere Marge somit durchaus verkraftbar.