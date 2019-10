Hauptursache für den gravierenden Anstieg ist der Mangel an bezahlbaren Wohnungen in München. "Eine wachsende Zahl von Menschen kann sich die hohen Mieten und Immobilienpreise aber gerade dort nicht mehr leisten, wo in den letzten Jahren besonders viele Jobs entstanden sind", so Michael Müller, Bezirksvorsitzender der IG Bau Oberbayern. Die Folge der Pendlerschwemme sind immer länger werdende Staus und überfüllte Züge.