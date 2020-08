Deutschlandpremiere bei RTL Crime "How to Get Away with Murder": Das erwartet die Fans im Finale

Die Erfolge der Serie

Die Pilotfolge der Krimiserie wurde am 25. September 2014 auf dem US-Sender ABC ausgestrahlt und gehört mit über 14 Millionen Zuschauern zu einer der erfolgreichsten in der Geschichte des Senders. Besonders eine Darstellerin ist maßgeblich für den Erfolg der Serie verantwortlich: Für ihre Rolle in "How to Get Away with Murder" erhielt Hauptdarstellerin Viola Davis 2015 als erste schwarze Schauspielerin den Emmy in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie". Den Screen Actors Guild Award konnte sie in der gleichen Kategorie 2015 und 2016 mit nach Hause nehmen. In den gleichen Jahren wurde sie für die Rolle auch für den Golden Globe nominiert.