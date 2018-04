BMW Open Tennis-Turnier in München: Wildcard-Starter jubeln - Mayer geht "Luft aus"

München - Zum Auftakt des ATP-Turniers in München haben zwei deutschen Wildcard-Tennisprofis einen Sahnetag erwischt. Yannick Hanfmann und Matthias Bachinger gewannen am Montag ihre Matches in der ersten Runde und stehen bei den BMW Open damit im Achtelfinale. Florian Mayer dagegen patzte bei seinem letzten Auftritt in der bayerischen Landeshauptstadt beim 6:3, 4:6, 3:6 gegen den Ex- Turniersieger Martin Klizan aus der Slowakei. "Ich wollte es genießen und locker spielen", sagte Mayer. "Spielerisch bin ich mit zweieinhalb Sätzen echt zufrieden. Schade, dass es so ausging."