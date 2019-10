"Joker": Gewalt entlädt sich instinkthaft als soziale Frustration

Dabei nimmt der Film bildlich Anleihen bei der Occupy-Wall-Street-Bewegung, die versuchte die schreiende Ungerechtigkeit zu bekämpfen: Die Welt der Börsenspekulanten und Investmentverbrecher wurde gestützt, um einen Bankenkollaps zu verhindern - mit Milliarden an Steuergeldern, die dann für Infrastruktur, Sozial- und Bildungsprogramme fehlten.

Im Film nimmt sich so eine Bewegung den Joker als unideologische Revolutions-Ikone und kippt ins Militante. Was nicht gewaltverherrlichend heroisiert wird. Denn jeder Ausbruch von Gewalt hat immer auch sinnlos zerstörerische Elemente. Aber es wird auch klar, dass sich hier instinkthaft eine soziale Frustration entlädt.

"Joker" als ein Spiegelbild unserer Gesellschaft

Und die ist provoziert durch eine Gesellschaft, in der die abgekoppelten oberen Zehntausend immer reicher werden, während ein immer größerer Teil prekär leben muss. Diese Problematik holt "Joker" nahe an uns heran – durch Bilder unserer eigenen jüngeren Vergangenheit: Wir meinen in Gothham City die verslumte Bronx der 70er mit brennenden Mülltonnen zu sehen.

Oder wir erinnern uns an die Brixton Riots der 80er, nachdem Maggie Thatcher und Ronald Reagan mit ihrem Neoliberalismus, gewerkschaftszerstörenden Deregulierungspolitik Hundertausende in die Hoffnungslosigkeit gestürzt hatten. Und die Bilder von brennenden Banlieus in Paris sind noch jünger.

"Joker" ist so auch keine weitere Comic-Realverfilmung, sondern die mahnende Geschichte von Gotham City, die zu einer kalten, kaputten Gesellschaft wurde, wo Wut in Agression umschlägt. Bei Arthur, der sich ausgeliefert und schutzlos, wertlos und vergessen fühlt, ist es auch ein Revolver, der in ihm ein magisches Gefühl von Macht und Stärke erzeugt: Gelegenheit schafft Mörder!

"Joker": Packend und intelligent erzähltes Meisterwerk

Und dann gibt es noch eine bittere Mediensatire im Film, weil Robert DeNiro als Talkmaster diesen todtraurigen Stand-up-Möchtegern-Comedian Arthur in seine Kult-Show einlädt: in einer brisanten Mischung aus echtem Interesse, dann aber auch zur einschaltquoten-fördernden, brutalen Bloßstellung eines Freaks.

Das alles ist intelligent, psychologisch spannend und grausam packend erzählt und macht "Joker" zu einem Meisterwerk, das ein riesiges Publikum finden wird: unter Popcorn-Essern wie unter Kunstkinofreunden, unter Intellektuellen wie sporadischen Kinogängern, die einfach mal wieder einen fantastischen Film sehen wollen.

___________________________________________________________________________

Am Donnerstag (10. Oktober) feiert der US-amerikanische Thriller "Joker" Premiere in den deutschen Kinos.

