München/Berlin - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will an seinem 70. Geburtstag an einen unbekannten Ort verschwinden. "Ich tauche dann nach einem oder zwei Tagen wieder auf. Da ist nur meine Familie dabei, sonst niemand", sagte er dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (Samstag). Er werde an keinerlei Empfängen teilnehmen. "Da wird nichts stattfinden."