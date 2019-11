München - Der Pole Pawel Raczkowski leitet am Mittwochabend (18.55 Uhr/Sky und AZ-Liveticker) das Champions-League-Spiel des FC Bayern München gegen Olympiakos Piräus. Der 36-Jährige ist zum siebten Mal in der Königsklasse im Einsatz, sein einziges Spiel mit deutscher Beteiligung war die Partie zwischen Bayer Leverkusen und Lokomotive Moskau (1:2) im September. Die Ansetzung gab die Europäische Fußball-Union UEFA am Montag bekannt.