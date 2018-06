Die Münchnerin ist seit mehr als eineinhalb Jahrzehnten die erfolgreichste Freestyle-Boarderin hierzulande, bekam wegen ihrer aktuellen Knieverletzung und ihrem Alter von 34 Jahren aber keinen Platz im Aufgebot. "Das Ziel ist Olympia in China 2022, und da sehen sie mich nicht", sagte Mittermüller am Mittwoch. "Mir wird gerade der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich fühle mich so wenig wertgeschätzt. Das ist eine ätzende Situation."