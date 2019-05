Valletta - Der gebürtige Bayer Claus-Peter Reisch war vor einer Woche in Valletta zu einer Strafe von 10.000 Euro verurteilt worden. Das Geld soll er an lokale Hilfsorganisationen spenden. Nun ist der Kapitän des Rettungsschiffes der deutschen Hilfsorganisation Mission Lifeline in Revision gegangen, wie der Sprecher der Dresdner Organisation am Dienstag erklärte. "Seenotrettung ist kein Verbrechen" - mit dieser Begründung will die Hilfsorganisation das Urteil nicht akzeptieren.