Und nun steht er vor dem Abstieg mit seiner Mannschaft in die B-Liga dieser Uefa-Erfindung. Aber auch: vor der Entlassung. Wirklich? Oder findet Löw noch den Ausweg aus der mindestens seit der WM in Russland andauernden Krise? Das 0:3 in Amsterdam gegen die Niederlande hat wehgetan. Kein Tor in den letzten drei Pflichtspielen, schon fünf Pleiten in diesem Jahr – so bitter sah zuletzt das Länderspieljahr 1985 aus. Es droht Pleite Nummer sechs.