"Wir haben dem DFB eine Entscheidung abgenommen, die er selbst hätte treffen müssen", hieß es aus London. 50.000 verkaufte Tickets mussten erstattet werden, der DFB machte drei Millionen Mark Verlust. Ganz abgesehen vom Image-Schaden.

Robert-Enke-Gedenken: 14. November 2009 in Köln

Vier Tage zuvor hatte sich der an Depressionen leidende Nationaltorwart Robert Enke im Alter von 32 Jahren das Leben genommen. Wegen des tragischen Suizids sagte der DFB das in Köln geplante Freundschaftsspiel gegen Chile ab.

"Niemand fühlt sich in der Lage, in dieser Situation einfach zur Tagesordnung überzugehen und ein Fußballspiel zu bestreiten", sagte Bundestrainer Joachim Löw. Diese Absage wurde nicht im Ansatz kontrovers diskutiert, sondern von allen Seiten begrüßt.

Terror-Angst: 17. November 2015 in Hannover

So kurzfristig, lediglich 90 Minuten vor Spielbeginn, musste kein Länderspiel in der DFB-Geschichte abgesagt werden. Als sich der Mannschaftsbus nur rund fünf Kilometer vor der HDI-Arena in Hannover befand, bekam die Delegation des DFB aufgrund von nachrichtendienstlichen Anschlagswarnungen eines französischen Geheimdienstes den Befehl umzukehren.

Das Testspiel gegen die Niederlande sollte nach den verheerenden Terroranschlägen von Paris vier Tage zuvor (unter anderem auf das Stade de France während des Länderspiels von Frankreich gegen Deutschland) eigentlich als "Trotzspiel" durchgeführt werden und Normalität zurückbringen.

Das Stadion wurde evakuiert und großräumig abgesperrt, die Nationalmannschaft an einen geheimen, sicheren Ort gebracht. Vermutete Sprengsätze konnte man glücklicherweise nicht finden.

