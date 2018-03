SPD-Vorsitzende Dreyer nennt Männerriege der CSU "nicht mehr zeitgemäß"

Notarzt als Geburtshelfer Kleiner Mann hat's eilig: Mutter schafft es nicht mehr in Geburtsklinik

In der Nacht auf Montag hatte es ein Baby in München besonders eilig. Mit seiner Geburt überraschte es seine Eltern derart, dass sie es nicht mehr in die Geburtsklinik schafften und ein Notarzt helfen musste. Das Baby ist wohlauf.