München - Zum Ende der Woche wird München wieder zur Drehscheibe des deutschen Films. An diesem Freitag wird in der Landeshauptstadt der Bayerische Filmpreis verliehen, am Samstag auf dem Deutschen Filmball getanzt - auch wenn 2018 kein erfolgreiches Jahr für die Filmbranche war. "Die Kinos feierten wenige Feten im vergangenen Jahr", teilte der Präsident der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (Spio), Alfred Holighaus, vor kurzem mit Blick auf den Filmball mit.