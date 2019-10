München - Cathy Hummels geht relativ entspannt mit Hasskommentaren auf Instagram um. "Es wird immer Leute geben, die dich doof finden", sagte die Moderatorin und Ehefrau von Fußballprofi Mats Hummels am Rande des People's Choice Award in der Kategorie "German Social Star" am Dienstagabend in München. Es sei ganz normal, dass man nicht von allen gemocht werde und deshalb nehme sie sich die ganzen Hassnachrichten gar nicht zu Herzen.