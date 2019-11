München - Die Betriebskosten für Mieter in Bayern sind auf den niedrigsten Stand seit Jahren gefallen. Im Durchschnitt lagen sie bei 1,95 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche, wie der Landesverband Bayern des Deutschen Mieterbunds am Freitag in München mitteilte. Die Zahlen beruhen auf der aktuellen Auswertung von Abrechnungen für das Jahr 2017. Sie zeigen einen Rückgang von 15 Cent binnen eines Jahres.