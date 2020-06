Deutscher Starttermin noch unklar "Lucifer": Fünfte Staffel steht in den Startlöchern

Die fünfte Staffel kommt mit mehr Folgen

Während die vierte Staffel noch aus zehn Folgen bestand, gibt es in Staffel fünf ganze 16 Episoden zu sehen. Sie sollen in zwei Blöcken mit jeweils acht Episoden zur Verfügung stehen. Ob die fünfte Staffel wie von Netflix angekündigt auch die letzte sein wird, ist noch unklar. Gerüchten zufolge soll Hauptdarsteller Tom Ellis (41) für eine sechste Staffel unterschrieben haben. Ob diese tatsächlich gedreht wird, bleibt abzuwarten. Netflix hüllt sich dazu bisher in Schweigen.