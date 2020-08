Deutscher Publikumspreis Diese Stars gehen ins Rennen um die "Goldene Henne 2020"

Seit Ende Juni ist klar, die Verleihung der "Goldenen Henne" findet trotz Corona-Pandemie auch 2020 statt. Im Rahmen einer Live-Show mit Moderator Kai Pflaume (53, "Wer weiß denn sowas?") wird der Publikumspreis am 30. Oktober in Leipzig vergeben - unter etwas anderen Bedingungen und ohne großes Saalpublikum. Ab Donnerstag (27. August) kann nun in vier Kategorien abgestimmt werden. Das sind die Nominierten.