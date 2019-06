Deutsche TV-Premiere "Charmed" kehrt zurück: Alle Infos zur Neuauflage

Doch damit noch nicht genug: Die drei werden von Mels angeblichem neuen Professor Harry Greenwood (Rupert Evans) überrascht. Der "Wächter des Lichts" offenbart dem Trio: Als Hexen müssen sie die Welt vor der Verdammnis retten. Fortan sind sie das bedeutendste Hexen-Trio der Welt und müssen sich mit ihren neuen Kräften anfreunden: Feministin Mel kann die Zeit anhalten (wie Piper), Labor-Mitarbeiterin Macy beherrscht plötzlich Telekinese (wie Prue) und Maggie als jüngste im Bunde liest Gedanken (keine Fähigkeit der Halliwell-Schwestern).

Kritische Stimmen zur Neuauflage

Mit Blick auf die Handlung wurden durch den Tod der Mutter oder durch das Auftauchen einer verlorenen Schwester Parallelen zum Original gezogen. Details der Figuren holen die TV-Zuschauer allerdings im Jetzt ab: In der Neuauflage steht eine lateinamerikanische Familie im Mittelpunkt und mit Mel gibt es eine erste LGBTQ-Figur im Hauptcast. Damit werden Themen wie Rassismus, Feminismus und LGBTQ-Rechte thematisiert.

Dass die Kultserie ein Make-over bekommen sollte, wurde nicht nur positiv aufgenommen. Fans des Originals beschwerten sich in den sozialen Medien, dass sie kein Reboot wollten, sondern ein Revival. Und ausgerechnet ein Mitglied des Original-Casts befeuerte die Kritik: Holly Marie Combs äußerte sich via Twitter kritisch dazu, dass die Produzenten des Originals nicht beteiligt worden sind und dass das neue Marketing die Vorgänger-Serie in keinem guten Licht dastehen ließ. Kollegin Shannen Doherty zeigte sich im Interview mit "Entertainment Tonight" hingegen positiv gestimmt: "Ich finde es toll. Ich finde es großartig. Ich denke, dass zweite Leben wunderbar sind, also bin ich ganz dafür."

Magie steht im Vordergrund

Offensichtlich konnte das Reboot neue (und alte) Fans in den USA für sich gewinnen: Bereits im Januar hat The CW die Serie um eine weitere Staffel verlängert. In der soll laut "The Hollywood Reporter" eine neue Richtung eingeschlagen werden - weg von den persönlichen Befindlichkeiten der Hexen hin zu den übernatürlichen Geschehnissen in der "Charmed"-Welt.