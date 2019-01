Die Damen gastieren in Cortina d'Ampezzo, ein echter Klassiker, und fahren seit Gröden erstmals wieder Speed-Disziplinen, nachdem die Wettbewerbe in St. Anton wegen schlechten Wetters abgesagt werden mussten. Es heißt also, in das Fahren mit hoher Geschwindigkeit reinzukommen und wieder in einen diesbezüglichen Rennrhythmus zu kommen. Die letzten Ergebnisse in Gröden stimmten hoffnungsvoll, als unsere Fahrerinnen Wenig und Weidle gute Platzierungen erreichen konnten; ich hoffe für die Beiden, dass sie an diese Vorgabe anknüpfen können; wieder eine gute Top-Ten-Platzierung würde auch gerade für die WM Sicherheit und Motivation geben; aber auch unsere anderen Nachwuchsfahrinnen könnten einen Coup landen und mit einer guten Leistung vielleicht noch das WM-Ticket lösen. Also, Mädels, don't think, fight! Haut Euch rein, und schaut was rauskommt!