"Deutlich, klar und beständig" Das Weiße Haus weist Stormy Daniels' Behauptungen zurück

Nach dem viel beachteten TV-Interview der Pornodarstellerin Stormy Daniels (39) über ihre Affäre mit Donald Trump (71) hat das Weiße Haus mit einem Dementi reagiert. Wie unter anderem die "Time" berichtet, sagte Raj Shah (45), der Sprecher des Weißen Hauses, in einer Erklärung am Montag, der US-Präsident habe die Behauptungen "deutlich, klar und beständig bestritten". Shah sprach sich außerdem gegen die Aussage aus, die 39-Jährige sei damals bedroht worden. Der Präsident glaube dies nicht: "Es gibt nichts, was diesen Vorwurf stützt."