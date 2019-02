Details zur Verlobung Katy Perry und Orlando Bloom: Heiratsantrag in der Luft

US-Sängerin Katy Perry (34, "Roar") und der britische Schauspieler Orlando Bloom (42, "Der Herr der Ringe") wollen heiraten. Seit dem diesjährigen Valentinstag ist das Paar verlobt, wie sie beide via Instagram verkündeten. Nun hat die 34-Jährige in der amerikanischen Late-Night-Talkshow "Jimmy Kimmel Live!" erzählt, wie und wo ihr der Heiratsantrag gemacht wurde. Und zwar in der Luft.