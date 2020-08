Details zur Geburt Fiona Erdmann: Ihr Sohn hat noch keinen Namen

Weiter sagt Erdmann, dass sie und ihr Partner "wenig vorbereitet" waren. "Wir haben ein Haus gekauft [...], wir sind mitten im Umzug", aber ein Kind könne man eben nicht planen. Noch während sie in den Wehen lag, habe sie telefoniert und E-Mails geschrieben. Der Papa des Kindes sei stets an ihrer Seite gewesen, er "hat mich da durchgepusht". Es sei "so zauberhaft die beiden zusammen zu sehen. [...] Das ist meine Familie, meine Zukunft".