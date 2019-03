Deswegen mag sie keine Blockbuster Keira Knightley hat Probleme mit dem Medienrummel

Seither hat sie auch wieder Blockbuster, wie "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache", gedreht, steht denen aber immer noch kritisch gegenüber. Diese Filme würden "nicht zu ihrer gewünschten Lebensweise passen". Vor allem der mediale Rummel rund um Blockbuster sei "zu viel" für sie. Sie sei dankbar, dass sie damals keinen finanziellen Druck hatte und ihre psychische Gesundheit in Ruhe wiedererlangen konnte. Es ginge nicht allen so, meint Knightley, und macht aufmerksam, dass mehr für psychisch Erkrankte getan werden sollte - auch finanziell.