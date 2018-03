Anreise-Odyssee bei Bremerhaven

Bremerhaven hatte eine Anreise-Odyssee hinter sich. Das Team von Coach Thomas Popiesch war am Freitag gleich nach der 3:6-Heimpleite in den Mannschaftsbus gestiegen, um die gut 800 Kilometer hinter sich zu bringen. Die Fahrt dauerte aufgrund von Schnee-Wirren über zwölf Stunden. In München nahm der EHC dann in einem Freundschaftsdienst die Schmutzwäsche in Empfang, da die Gäste keine Zeit mehr gehabt hatten, nach Spiel zwei die Wäsche zu machen.

Blitzsauber der Auftritt der Gäste. In der 14. Minute traf Christopher Rumble ins kurze Eck zum 1:0! Ausgerechnet jener Rumble, der nach seinem üblen Stockschlag in Partie eins gegen Dominik Kahun zum meistgehassten Mann der Nordkurve avanciert war.

0:1 zur Pause. Doch es kam noch schlimmer. Eine 5:3-Überzahl (Keith Aulie und Konrad Abeltshauser saßen draußen) nutzte Bremerhaven nach neun Sekunden. Das 2:0 durch Mike Hoeffel (31.). Zwei Minuten später ging EHC-Ass Frank Mauer durch – 2:1. „Unser Spiel ist nicht gut genug. So können wir nicht auftreten!“, analysierte Mauer zur Pause.

In der Kabine muss Coach Don Jackson ähnliche Worte gefunden haben, nach nur 66 Sekunden des Schlussabschnitts versenkte Hager den Puck zum 2:2. In der 48. Minute zündete Kahun den Turbo, dann legte er perfekt zu Mauer. Das 3:2, der fünfte Playofftreffer des Nationalstürmers. In der 53. Minute tanzte Hager Gäste-Goalie Tomas Pöpperle aus – 4:2! Jon Matsumoto erhöhte auf 5:2 (57.). Ein Ergebnis, das aber über den Spielverlauf hinwegtäuscht. Matthias Kerber