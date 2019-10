München - An Fußball ist für Fiete Arp gerade nicht zu denken, er wäre wohl schon froh, die einfachsten Dinge des Lebens zu schaffen. Das Sturmtalent des FC Bayern wurde vor wenigen Tagen operiert, im Training hatte er sich einen Kahnbeinbruch in der Hand zugezogen. Via Instagram bedankte sich Arp für die für die "zahlreichen Genesungswünsche! Ich werde sehr bald wieder angreifen können."